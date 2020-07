Mafia: Rossi (Pd), la politica sia motore di cambiamento

"Il cambiamento deve partire dalla politica. Non sono lontani gli anni in cui alcune forze politiche e parte della società civile negavano la presenza di organizzazioni criminali sul nostro territorio: oggi non è più possibile minimizzare, solo nel 2019 sono un centinaio le persone arrestate in Piemonte perché ritenute appartenenti o vicine ai clan di 'ndrangheta, le mafie sono radicate e gestiscono grandi interessi anche grazie alla cosiddetta zona grigia". Lo afferma il consigliere regionale piemontese del Pd Domenico Rossi commentando il rapporto semestrale della Dia di Torino che pone il Piemonte al terzo posto in Italia dopo Calabria e Lombardia per presenza di 'locali' di 'ndrangheta. "Occorre porre il problema come prioritario e lavorare affinché tale presenza si riduca e vada a svanire - aggiunge Rossi - accanto all'aspetto repressivo dobbiamo mettere in campo un'alleanza che coinvolga tutti gli attori della società: la scuola, le agenzie educative, il mondo economico, le organizzazioni sindacali, l'associazionismo e chiaramente la politica. Serve uno sforzo comune per costruire comunità alternative alle mafie".