Bordighera, l'estate entra nel vivo

Chi sceglie di vivere l’estate a Bordighera sceglie il mare, lo svago, la cultura, la musica per essere protagonista, in piena sicurezza. A partire dalle spiagge, su cui sventola la Bandiera Blu: due chilometri di litorale con stabilimenti balneari e lidi liberi che si alternano lungo la passeggiata pedonale più lunga della Riviera, dalla scogliera di Sant’Ampelio alla grande spiaggia nella zona di Rattaconigli dove si trova anche la bau beach per gli amici a quattro zampe. Cartelli informativi, in italiano e in inglese, e la presenza di personale della Protezione Civile garantiscono in modo puntuale e discreto l’osservanza delle misure di prevenzione imposte dal momento in atto.

Il lungomare, la scenografica rotonda che si trova alla sua estremità orientale e la spiaggia libera in località Arziglia sono l’ambientazione ideale per le attività di animazione, ad ingresso libero e gratuito, in programma per tutta l’estate dal martedì alla domenica. Pilates, balli caraibici, tone up, acquagym, baby dance… Un ventaglio di opportunità pensato per accontentare ogni fascia d’età, in tutto divertimento e con serenità. Per i bimbi, finalmente liberi di giocare all’aria aperta, ci sono poi le aree giochi attrezzate, sanificate ogni sera dopo la chiusura per maggiore tranquillità delle famiglie.

Per chi ama invece andare alla scoperta del territorio, molti i percorsi per godere di magnifici scorci: il Beodo, ad esempio, l’itinerario che si snoda nel verde lungo il tracciato dell’acquedotto della vecchia Bordighera e che attraversa il palmeto storico (perché Bordighera è la città delle palme)… e poi le passeggiate nei luoghi di Claude Monet, che qui dipinse alcuni dei suoi capolavori, o per ammirare le architetture di Charles Garnier, i giardini e le ville storiche, la città alta con il suo dedalo di vicoli e piazzette. Realtà d’eccellenza il Giardino Esotico Pallanca, con la sua preziosa collezione di cactus e piante succulente, la Fondazione Pompeo Mariani, unica casa di pittore dell’800 sopravvissuta in Italia con arredi e corredi originali, atelier e parco di pertinenza, e il Museo Bicknell, testimonianza della vita e dell’opera di Clarence Bicknell, eclettico protagonista della stagione in cui Bordighera fu meta prediletta del turismo d’elite europeo.

La sera i Giardini Lowe diventano il palcoscenico ideale per appuntamenti in musica che spaziano dalla Banda Osiris, accompagnata da Telmo Plevani, all’Orchestra Sinfonica di Bordighera, alla pianista e compositrice Veronica Rudian, alla Banda Musicale Borghetto S. Nicolò fino al repertorio rhythm and blues, soul, blues, rock and roll e funky dei Lost in Blues. In spiaggia sono previste serate di osservazione astronomica, mentre la seconda metà di agosto sarà nel segno dell’arte con “Agorà – Arte in Piazza”, con la mostra dedicata a Pino Venditti e con l’appuntamento “Liguria delle Arti”.

Cosa accomuna ogni evento? La sicurezza: l’ingresso potrà infatti avvenire solo su prenotazione, per garantire una gestione degli spazi con il giusto distanziamento interpersonale.

Questo e molto altro nell’estate di Bordighera: diversa dalle precedenti, è vero, ma sicura, serena e sempre speciale.