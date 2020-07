Tav: battitura No Tav ai cancelli, danneggiata concertina

Ancora proteste No Tav in Val di Susa. Nella notte una quindicina di attivisti del movimento che si oppone alla Torino-Lione hanno effettuato una battitura del cancello del cantiere che si trova sotto il viadotto dell'autostrada A32, a Chiomonte. Danneggiata anche la concertina, il filo spinato, che hanno tentato di tagliare. Lo rende noto la Questura di Torino. Sono in corso le indagini per identificare i manifestanti.