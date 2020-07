Museo Risorgimento, Martinotti confermato direttore

Ferruccio Martinotti è stato confermato alla direzione del Museo Nazionale del Risorgimento: resterà in carica per altri quattro anni. Lo ha deciso il nuovo Consiglio di Gestione del Museo presieduto dall'avvocato Mauro Caliendo. "Sul nome di Martinotti c'è stata la convergenza della Regione Piemonte e della Città di Torino che hanno apprezzato le capacità manageriali e gli straordinari risultati conseguiti durante il suo primo mandato - spiega Caliendo - sotto la sua guida il Museo Nazionale del Risorgimento ha conosciuto una stagione di notevole crescita sia in termini quantitativi, in relazione all'incremento del numero dei visitatori, sia sotto il profilo della qualità dell'offerta. Oltre a proporre un patrimonio di grandissimo valore, oggi il Museo si distingue per la varietà delle mostre temporanee che catturano l'attenzione di tantissimi appassionati non solo di storia, ma di tutte le forme d'arte. Auspico che i prossimi quattro anni siano forieri di uno sviluppo altrettanto importante dell'attività del Museo". Grande la soddisfazione del direttore Martinotti: "Ringrazio gli Enti pubblici e il nuovo Consiglio di Gestione per la fiducia riposta - commenta - sarà un onore e un piacere lavorare per una governance il cui spessore qualitativo trova pochi riscontri nelle Istituzioni culturali italiane. La sfida che ci attende è rilanciare il Museo dopo questo periodo di chiusura dovuto all'emergenza sanitaria. Bisognerà tornare allo slancio iniziale e allo spirito di intraprendenza che ha caratterizzato la nostra azione negli scorsi anni".