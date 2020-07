Tav, Mit: in corso gare da 4 miliardi tra Italia e Francia

"Allo stato", per la realizzazione della Torino-Lione "sono in corso di svolgimento, tra Italia e Francia, gare per 4 miliardi di euro e sono attivi 6 cantieri". Lo ha detto Roberto Traversi, sottosegretario al Mit, rispondendo in commissione Trasporti alla Camera a un'interrogazione a firma Lega. "È stato scavato oltre il 18% (circa 30 chilometri) dei 164 chilometri di gallerie previste per l'opera (2 tunnel paralleli, 4 discenderie, già realizzate, e 204 by-pass di sicurezza; 68 chilometri di sondaggi geognostici e carotaggi), completato lo scavo meccanizzato dei primi 9 chilometri del tunnel di base in cui passeranno i treni ed appaltato il 21 per cento dei lavori totali previsti per l'opera", ha riportato Traversi. "In Italia è stata completata la prima fase dell'allargamento del cantiere di Chiomonte (impegnando 150 addetti di 7 aziende del territorio) che diventa cantiere del tunnel di base ed è stata assegnata la realizzazione delle nicchie di interscambio di Chiomonte", ha aggiunto.