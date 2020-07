Meteo: nubi in progressivo aumento con piogge nel pomeriggio

A Torino oggi, venerdì 24 luglio, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 13.4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4123m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia. Piemonte: nella notte temporali sparsi sul Piemonte orientale, poi seguirà una mattinata variabile un po' ovunque, più soleggiata lungo le alpi. Piovaschi sul Levante ligure. Nel pomeriggio tendenza a sviluppo di temporali sparsi dalle Alpi e Appennino ligure in direzione delle zone pianeggianti adiacenti. Tra sera e notte rapido miglioramento, con schiarite ampie e tempo asciutto, nonché calo delle temperature e dell'afa. In Liguria mare mosso.