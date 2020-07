Tav: polizia rimuove barricate, No Tav su tetti presidio

Operazione di polizia in Val di Susa, per rimuovere le barricate posizionate da esponenti No Tav lungo il sentiero Gallo-Romano, in prossimità dell'area dei "Mulini" della Clarea, dove permane il presidio del movimento che si oppone alla Torino-Lione. Lo rende noto la Questura. Nel timore di essere sgomberati, una ventina di persone all'interno dei Mulini sono saliti sui tetti dei ruderi e sugli alberi. Tra questi - riferisce la Questura - ci sono tre noti esponenti del centro sociale torinese Askatasuna.