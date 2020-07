Legacoop Piemonte, Dimitri Buzio nuovo presidente

Dimitri Buzio, biellese di 45 anni, è stato eletto presidente di Legacoop Piemonte dalla direzione regionale dell'associazione. "Mi auguro che la cooperazione possa essere sempre più protagonista. Non bisogna pensare alla cooperativa come a una forma imprenditoriale residuale rispetto ad altri modelli di impresa perché dove è presente arricchisce l'offerta. Le nostre cooperative svolgono ruoli fondamentali sul territorio per quanto riguarda i servizi, la grande distribuzione, l'assistenza agli anziani e alle fasce più deboli della popolazione", sottolinea Buzio. Nel 2019 - ricorda - le 446 cooperative associate di Legacoop Piemonte hanno fatto registrare un valore di produzione di quasi 3 miliardi di euro pari al 2,6 per cento del Pil piemontese, con 688.500 soci e 30mila occupati. "Quella che stiamo vivendo - ha detto il nuovo presidente - è una fase di grande incertezza. La pandemia ha avuto ripercussioni sul mondo economico e produttivo e non sappiamo cosa ci aspetti nei prossimi mesi. I dati statistici parlano di un'economia piemontese tornata indietro di 12 anni, al pieno della crisi economica. Il Piemonte è un polo fondamentale nello sviluppo infrastrutturale dei prossimi decenni. Penso all'Alta Velocità, la Tav Torino-Lione di cui c’è da auspicare una rapida prosecuzione dei lavori senza più sé né ma".