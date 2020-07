Razzismo: Rete 21 Marzo in piazza a Torino con flash mob

La Rete 21 Marzo sarà in piazza oggi a Torino con un flash mob contro il razzismo. Nella centrale Piazza Castello alle 17,30 gli attivisti della Rete balleranno sulle note della hit mondiale “Jerusalema” di Nomcebo Zikode, guidati dal coreografo e ballerino Simon Samaki Osagie. "Saremo qui oggi - spiegano gli organizzatori - per fare leva sui denominatori comuni che ci identificano: la battaglia contro le discriminazioni razziali e gli abusi di potere. Razzismo istituzionale, violenze da parte delle forze dell'ordine e ogni altra forma di discriminazione nei confronti delle fasce sociali più deboli sono una parte consistente del nostro tessuto sociale. Non possiamo non sottolineare la situazione dei Cpr, luoghi di tortura e disumanità, né possiamo trascurare l'esistente sistema del caporalato a cui sono sottoposti migranti senza diritti". "Sarà un momento per divertirci - spiega Ayoub Moussaid, portavoce della Rete 21 Marzo - ma anche e soprattutto per riflettere e ascoltare le testimonianze di chi ogni giorno vive sulla sua pelle il razzismo e le discriminazioni, sul lavoro, nella vita quotidiana, nel rapporto con le istituzioni pubbliche e con le forze dell'ordine".