Cinema: al via il 23° Gran Paradiso Film Festival

Il 23° Gran Paradiso Film Festival "sarà in presenza" e, rispetto alle edizioni passate, "recupererà spazio" e "non si terrà più in una sola settimana", ma nell'arco di 26 giorni: dal 28 luglio al 22 agosto, nei sette comuni valdostani del Gran Paradiso, oltre a una parte sul web dal 3 al 21 agosto. Lo ha spiegato Luisa Vuillermoz, direttrice artistica del festival e di Fondation Grand Paradis, durante la presentazione dell'evento a palazzo regionale. Sono in programma 56 proiezioni, quattro mostre, 18 eventi e, online, 456 ore di streaming. I film iscritti sono 220, provenienti da 44 Paesi dei cinque continenti. "Da sempre abbiamo grande attenzione ad ambiente e territorio", ha detto Italo Cerise, di Fondazione Crt. "Pur nel momento di difficolta' che affrontiamo il parco ha dato il suo deciso sostegno", ha aggiunto Italo Cerise, presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso. Ogni proiezione delle pellicole sarà preceduta, nel pomeriggio, da attività di promozione del territorio e da una cena. Gli appuntamenti con i film (tutti dalle ore 21) sono il 28 luglio al castello di Introd, il 30 luglio nel Parc Chavonne di Villeneuve (sullo sfondo il Chatel Argent), il 2 agosto alle 21 nel parco del Castello di Aymavilles, il 18 agosto alla Maison Pellissier di Rhemes-Saint-Georges (con il film fuori concorso “The elephant queen” di Mark Deeble e Victoria Stone). Lo Stambecco d'oro 2020 sarà assegnato a Cogne durante la serata di premiazione in programma il 22 agosto alle 21 nel Villaggio minatori. Nel pomeriggio è previsto inoltre un intervento di Enrico Giovannini, co-fondatore e portavoce dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Il 6 agosto alle ore 17 a Valsavarenche sarà inaugurato, nel centro visitatori del parco in località Dégioz, il “Gran paradiso Vr - The experience of nature”, un allestimento che consente di simulare l'ascesa alla vetta e di immergersi nella montagna a 360 gradi. L'esposizione sarà visitabile fino al 6 settembre; inoltre il 18 agosto, alle 16, sarà a Maison Pellissier di Rhemes-Saint-Georges e il 21 agosto, alle 17, al Villaggio minatori di Cogne.