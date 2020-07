Premi: Tessile e Salute, seconda edizione Elsa Serra Piana

Al via la seconda edizione del premio Elsa Serra Piana, promosso dall'associazione Tessile e Salute con la Tintoria Piana Usa. Il riconoscimento, di 15 mila euro, è rivolto a ricercatori italiani sui temi cari all'ente biellese: il benessere, la prevenzione, cura e riabilitazione, attraverso l'utilizzo di tessuti biocompatibili ed ecosostenibili. Quest'anno, il premio sarà dedicato alla prevenzione nei confronti delle epidemie da agenti biologici, in particolare ai possibili miglioramenti da apportare ai Dispositivi di protezione individuale in termini di efficacia protettiva e di comfort e delle capacità filtranti in relazione a pandemie di origine virale. La scadenza per la presentazione delle domande di candidatura è il 16 settembre e il vincitore verrà selezionato dalla Giuria entro il 15 novembre. Informazioni sul sito www.tessileesalute.it.