Funerali Vatta: ultimo saluto al "mago" granata

Si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Rocco di Trofarello i funerali di Sergio Vatta, ex allenatore del settore giovanile del Torino che ha sfornato decine e decine di campioni e campioncini del calcio italiano. In chiesa poco più di cinquanta fedeli per le misure antincoronavirus ma per l'addio al “Mago” granata erano presenti oltre a famigliari e amici, anche numerosi ex calciatori e colleghi come Renato Zaccarelli, e alcuni dei ragazzi lanciati nel professionismo da Vatta: da Giancarlo Camolese a Ezio Rossi, da Franco Ermini a Claudio Sclosa e il direttore generale del Torino, Antonio Comi. "Ho tanti ricordi personali con il maestro, potrei scrivere un libro - afferma commosso Comi - ma credo che oggi vada ricordato come un precursore, un illuminato. Aveva inserito le donne nel mondo del calcio - continua - figure che oggi sono fondamentali come il preparatore atletico e lo psicologo. Se ne va un pezzo della storia del Toro".