Torino: sit-in lungo il Po, politica abbia più a cuore verde

Una cinquantina di persone stanno manifestando a Torino per chiedere "una città più sostenibile". Sono soprattutto attivisti di Verdi-Europa Verde e di Volt, che hanno disteso nei pressi della chiesa della Gran Madre di Dio, lungo la riva del Po, un'enorme striscione di 15 metri con un'onda verde e viola che simboleggia "l'onda del rinnovamento" che le due realtà puntano a realizzare. La manifestazione avrebbe dovuto essere una marcia, ma per precauzione contro il Covid-19 e' stata trasformata in un sit-in con tanto di mascherine, quasi tutte verdi. Non sarà quindi raggiunto il poco lontano Parco Michelotti, ex zoo di Torino da anni in attesa di riqualificazione, divenuto luogo simbolo del verde in degrado. "Siamo qui - spiega Tiziana Mossa, portavoce regionale di Verdi-Europa Verde - per dimostrare che c'e' chi vuole il cambiamento. Torino deve avere un cambio di rotta, e per questo serve una classe politica che abbia a cuore il verde. Chiediamo un albero per ogni residente e investimenti green, a partire dall'autonomia energetica degli edifici pubblici, che dovrebbero essere dotati di pannelli solari. Ma non ci fermiamo all'ambientalismo. Una città sostenibile investe anche sul sociale e sul lavoro, per esempio garantendo il nido a tutti i bambini, in modo che i genitori possano lavorare". "Per le amministrative torinesi - sottolinea - siamo pronti con una lista di Europa Verde, e se il nostro programma non verrà condiviso, siamo pronti anche a presentare un candidato sindaco".