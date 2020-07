Incendio in deposito legnami, vigili fuoco in azione

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella notte a Borgone, lungo la strada provinciale 203, per domare un incendio scoppiato, per cause ancora d'accertare, in un deposito all'aperto di legnami. Le fiamme hanno avvolto alcune pedane. Lo spegnimento si è concluso all'alba e in mattinata si è proceduto alla bonifica della zona.