Torino: Radicali, sì primarie centrosinistra, Boni candidato

"A Torino siamo interessati alla costruzione di una coalizione alternativa al disastro della gestione pentastellata e a un centrodestra incapace di emanciparsi da visioni illiberali e liberticide. Le primarie sono l'occasione per confrontare e definire progetti, oltre a designare il candidato a sindaco di Torino, al di là delle liste che concorreranno a suo sostegno". Così, in una nota, il presidente del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, annunciando la disponibilità di Igor Boni a candidarsi alle primarie del centrosinistra. "Auspichiamo che le primarie possano coinvolgere in un primo turno la Città Metropolitana, di cui il sindaco di Torino sarà il presidente, e un successivo ballottaggio tra i torinesi, perché sarà comunque il sindaco dei torinesi - aggiunge Viale -. Igor ha tutte le caratteristiche politiche, umane e amministrative per essere un buon sindaco per la Città di Torino. Non viene dal mondo accademico, è laureto in agraria e come amministratore straordinario dell'Ipla ha confermato le proprie capacità. Chiunque lo abbia conosciuto sa quanto sia bravo a creare ponti mantenendo saldi i valori di libertà e di partecipazione. L'ho sempre detto come battuta, ma ora acquista un significato concreto e beneaugurale, perché Igor Boni nel 2021 avrà la stessa età di Valentino Castellani nel 1993, della cui esperienza mi onoro di avere fatto parte".