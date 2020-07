Tenta di entrare in palazzo Torino con palanchino, arrestato

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Torino hanno arrestato per tentato furto un cittadino libanese di 42 anni. I poliziotti sono intervenuti in via Principi d'Acaja dopo che era stata segnalata la presenza di uomo che con un palanchino stava cercando di entrare in un palazzo. L'uomo, con diversi precedenti alle spalle, aveva con sè altri strumenti per lo scasso.