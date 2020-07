Cade con la bici nei boschi di Superga, corde per salvarlo

Un appassionato di downhill, ciclismo estremo, è rimasto vittima di un incidente questa mattina. Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti a Superga (Torino) per recuperare il ciclista, che, perso il controllo della bici, è finito in un dirupo in mezzo ai boschi. Per raggiungere lo sportivo, ferito in maniera non grave, sono state utilizzate le corde in arrampicata.