OBITUARY

Addio al pastore del "Concordato" valdese

È scomparso all'età di 91 anni Giorgio Bouchard, figura storica del protestantesimo e moderatore della Tavola Valdese dal 1979 al 1986. Siglò lo storico accordo con il governo Craxi. Uomo di profonda fede e grande cultura

È morto oggi all’età di 91 anni Giorgio Bouchard, ex moderatore della Tavola Valdese dal 1979 al 1986 ed ex presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia. Il pastore Bouchard, figura di spicco della Chiesa Valdese, nel 1984 firmò con il presidente del Consiglio Bettino Craxi la prima intesa tra lo Stato e una confessione diversa dalla cattolica, avviando un percorso che doveva allargarsi ad altre confessioni religiose protestanti ortodosse, all’unione delle comunità israelitiche e più recentemente anche ad altre fedi religiose. “Uomo di profonda fede e di grande cultura – lo ricorda Valdo Spini, ex ministro socialista e presidente Fondazione Circolo Fratelli Rosselli – lascia un’eredità preziosa per la coscienza civile e democratica del nostro Paese e per lo sviluppo della coscienza cristiana intesa in senso fecondo e pluralistico”. Racconta ancora Spini: "Ho avuto tante occasioni di collaborazione con lui, ma certamente la più intensa e' stata durante il periodo della battaglia per le Intese quando lavorammo fianco a fianco con grande impegno e fraternità”.