Allasia, auspico lavoro gruppo Covid-19 utile a piemontesi

"Desidero augurare buon lavoro ai componenti del gruppo di lavoro incaricato di valutare e verificare quanto fatto dalla Regione durante l'emergenza Covid. Auspico che il loro impegno sia un servizio utile in primo luogo ai piemontesi e alla sanità pubblica". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, in apertura della seduta della Commissione Sanità, presieduta dal vicepresidente Andrea Cane, che ha visto l'insediamento del gruppo di lavoro. Il gruppo si riunirà tutti i lunedì alle 11.30, a partire da settembre. Ne fanno parte per la maggioranza i consiglieri leghisti Andrea Cane, Mauro Fava, Matteo Gagliasso, Gianluca Gavazza, Riccardo Lanzo, Claudio Leone, Michele Mosca, Federico Perugini, Giovanni Battista Poggio, Alberto Preioni, Alessandro Stecco e Sara Zambaia, piu' gli azzurri Paolo Ruzzola e Carlo Riva Vercellotti, e l'esponente Fdi Davide Nicco. Sul fronte delle minoranze, vi figurano i Pd Monica Canalis, Raffaele Gallo, Domenico Ravetti, Domenico Rossi, Mauro Salizzoni, Diego Sarno, e Daniele Valle, l'esponente dei Moderati Silvio Magliano, i pentastellati Francesca Frediani e Sean Sacco (M5s), ancora Mario Giaccone (Monviso) e Marco Grimaldi (Luv).