Ambiente: Torino vara Piano di resilienza climatica

Sale di 0,8 gradi ogni dieci anni la temperatura a Torino, dove aumentano le ondate di calore e le precipitazioni violente. Per far fronte a questi cambiamenti climatici, occorre un piano organico e condiviso di interventi preventivi, nonché un cambio di visione del futuro. È questo il senso del Piano di resilienza climatica approvato oggi dalla Giunta Comunale di Torino e che ora dovrà passare all'esame della Sala Rossa. Per la sindaca di Torino, che lo hanno presentato oggi, il piano è "fondamentale per il futuro di Torino, un investimento materiale e immateriale", "In questo documento - spiega l'assessore comunale all'Ambiente, Alberto Unia - ci sono le strategie che la Città dovrà attuare per garantire la qualità della vita e dei servizi a fronte degli scenari climatici futuri, rispettosi della natura, dalla piantumazione di alberi che entro dicembre arriverà a nuovi 50.000, uso di materiali innovativi e riqualificazione del tessuto urbano, sensibilizzazione dei cittadini". Alla presentazione sono intervenuti anche il direttore di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, e il presidente della Commissione Ambiente, Federico Menzio.