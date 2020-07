Fase 3: Torino, modificate norme rateazione tributi

Per fare fronte alle difficoltà economiche derivate dall'emergenza Covid la giunta comunale di Torino ha modificato il regolamento delle entrate tributarie e, in particolare, i termini della rateazione dei pagamenti. Vengono così disciplinate in via transitoria, per l'anno in corso e fino al 30 giugno 2021, due tipologie di rateazione: una ordinaria per importi fino a 20 mila euro, che può essere richiesta presentando una autocertificazione; l'altra di tipo straordinario, cui può accedere, per una sola volta, chi non ha potuto far fronte a un piano di pagamento rateale già concordato in precedenza con l'amministrazione. La delibera di modifica del regolamento delle passerà nelle prossime settimane al vaglio della Sala Rossa per il sì definitivo.