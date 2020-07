Coronavirus: nessun decesso e 12 nuovi contagi in Piemonte

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte.Il totale dei deceduti risultati positivi al virus rimane di 4127, di cui 678 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 372 Novara, 1821 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Per quanto riguarda i contagi, sono 31.622 (+12 rispetto a ieri, di cui 8 asintomatici e dei 12 casi, 8 screening, 2 contatti di caso e 2 con indagine in corso mentre uno è importato da altra regione italiana) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, 4099 Alessandria, 1883 Asti, 1055 Biella, 2921 Cuneo, 2811 Novara, 15.976 Torino, 1351 Vercelli, 1152 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 268 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 106 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 5, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 136 (-5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 660. I tamponi diagnostici finora processati sono 490.394, di cui 269.094 risultati negativi.