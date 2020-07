Coronavirus: assessore Piemonte, la task force resta operativa

La task force territoriale di esperti che ha affiancato l'assessorato alla sanità e la giunta regionale per la gestione della Fase 2 dell'emergenza coronavirus in Piemonte, sarà prorogata. Così come si procederà al rinnovo del Gruppo di lavoro istituito per lavorare alla riorganizzazione della rete ospedaliera piemontese. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, rispondendo ad un'interrogazione in consiglio regionale. I provvedimenti istitutivi sia della task force sulla Fase 2 che del Gruppo di lavoro per la riorganizzazione della rete ospedaliera prevedevano la durata fino al 31 luglio prossimo. "Nonostante il Piemonte sia per ora sotto controllo per quanto riguarda i nuovi contagi Covid - ha sottolineato l'assessore Icardi - ritengo sia però opportuno rinnovare questi due organismi per due sostanziali motivi: perseguire nell'obbiettivo di rendere l'offerta delle prestazioni sanitarie la più funzionale alle necessità dei cittadini e mantenere alta la guardia rispetto alla possibile diffusione di focolai di ritorno". "Stiamo infatti tenendo sotto controllo - ha aggiunto Icardi - soprattutto i cittadini che rientrano da Paesi a rischio come la Romania o il Bangladesh. Con l'arrivo dell'autunno e dell'avvento dell'influenza, dobbiamo mantenere alta la guardia e garantire tutte le forze che abbiamo a disposizione. L'Unità di crisi per ora è in stand-by ma, nel caso fosse necessario, potrà essere riavviata in tempo zero".