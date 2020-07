Coldiretti Torino: proroga Agricoltura 4.0 è opportunità

Ha espresso soddisfazione Fabrizio Galliati, presidente Coldiretti Torino, per la proroga di tre anni del programma Agricoltura 4.0, perché "risponde alle richieste avanzate dalla Coldiretti per sostenere un settore che, a livello nazionale, vale 450 milioni di euro e che può rappresentare uno strumento strategico per il rilancio dell'economia post Covid-19 di tutti i territori". "Un intervento che, grazie al lavoro fatto da Coldiretti, si è trasformato in intervento pluriennale e sarà un'opportunità per tutte le aziende agricole. Se siamo primi nel mondo nel cibo dobbiamo essere primi nel mondo anche nelle tecnologie che lo supportano - ha sottolineato Galliati -. L'agricoltura 4.0 di precisione rappresenta il futuro dei campi ed entro due anni mira a coinvolgere il 10 per cento della superficie coltivata in Italia con lo sviluppo di applicazioni sempre più adatte alle produzioni nazionali su diversi fronti: dall'ottimizzazione produttiva e qualitativa alla riduzione dei costi aziendali fino alla minimizzazione degli impatti ambientali". "Ancora troppo spesso le innovazioni offerte dalla tecnologia, rischiano però di non poter essere colte a causa dei ritardi nell'espansione della banda larga nelle zone interne e montane. Coldiretti chiede di accelerare queste partite in modo che tutte le imprese abbiano le stesse possibilità, permettendo così di arrivare a utilizzare, ma allo stesso tempo salvaguardare, le enormi risorse che il nostro territorio può offrire", ha esortato il numero uno della Coldiretti torinese.