Appendino, vincolo doppio mandato? Non è centro miei pensieri

"Non vedo perché non possa esserci una discussione, ma il tema non è al centro dei miei pensieri". Così, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, intervenendo alla trasmissione Centocittà su Rai Radio 1, ha risposto a una domanda sul vincolo del doppio mandato nel MoVimento 5 Stelle. "In questo momento - ha aggiunto - è giusto che siamo tutti concentrati, sia noi che abbiamo un ruolo di governo nelle città sia il Movimento, sulla gestione dell'emergenza e sulla ripartenza del nostro Paese".