Sanità: ospedale Lanzo, riapre il punto di primo intervento

Riapre dal 15 agosto il Punto di Primo Intervento dell'ospedale di Lanzo. La chiusura si era resa necessaria dal 22 marzo a causa dell'emergenza Covid, come previsto dalle disposizioni regionali per i pronto soccorso a minore accesso. In questo modo l'Asl To4 aveva potuto dirottare medici in altre strutture per garantire le terapie ai pazienti affetti dal coronavirus. "La riapertura è stata fortemente voluta dalla direzione generale - dice il direttore della direzione medica di Ciriè-Lanzo, Angelo Scarcello - già nel periodo pre-covid, considerata la carenza di medici, il servizio era garantito da libero-professionisti convenzionati. Riottenere la disponibilità di medici con formazione ed esperienza appropriate in questo periodo di ferie estive non è stato facile". Il punto di primo intervento di Lanzo riaprirà sette giorni su sette dalle 8 alle 20.