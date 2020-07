Migranti: Cerutti (Lega), stop arrivi è schiaffo Governo

"Basta immigrati trasferiti dal Sud a Torino: è l'ennesimo schiaffo del Governo al Piemonte, noi il prezzo dell'accoglienza di Conte non lo paghiamo". Così il vicecapogruppo della Lega in Regione, Andrea Cerutti, a proposito degli immigrati che arriveranno a Torino dai centri di accoglienza del Sud e saranno alloggiati al parco della Pellerina, nell'area destinata ai senza fissa dimora. "Il premier Giuseppe Conte - dice Cerutti - proroga lo stato di emergenza e si attribuisce pieni poteri fino al 15 ottobre con l'evidente intento di garantirsi la poltrona e di trasformare il Piemonte in un campo profughi. Questi cinquanta clandestini saranno solo il primo scaglione, visto che non c'è nessuna volontà da parte di questo Governo di gestire l'emergenza sbarchi". "Non vogliamo - aggiunge - assistere anche qui alle fughe di massa di clandestini, alcuni dei quali positivi al Covid, che quotidianamente avvengono nel Sud Italia. Dobbiamo chiudere subito i porti: una Paese prostrato dalla pandemia non può permettersi un'accoglienza indiscriminata".