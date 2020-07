Violenze carcere Torino, Mellano "sia fatta chiarezza"

"Sulle vicende relative alla Casa circondariale di Torino si faccia chiarezza il prima possibile, a tutela dei detenuti e dell'amministrazione". Così il garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano. "Nell'attesa delle verità processuali - afferma Mellano - era inevitabile che l'amministrazione penitenziaria cercasse di assicurare le condizioni massime di serenità e trasparenza per tutti gli operatori, a cominciare dai ruoli apicali". "Le notizie che quotidianamente emergono dalla comunità penitenziaria - aggiunge - ci interrogano come persone prima ancora che come cittadini, come uomini prima ancora che come rappresentanti delle istituzioni. La cura, il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti previsto dalla Costituzione deve essere calato e incarnato nei singoli casi, spesso difficili e apparentemente incorreggibili, per di più in un contesto di delicati equilibri di forza: quella lecita e quella illegale". "La sfida quotidiana - rimarca - è continuare a trovare gli stimoli per conquistare e garantire un'esecuzione penale efficace, anche avendo il coraggio di mettere in discussione un sistema che spesso espone i suoi stessi componenti a rischi e abusi".