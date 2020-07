Siulp Torino, allarmante carenza organico polizia

"La situazione dell'organico della Polizia di Torino è allarmante. Far fronte ai sempre più impellenti servizi di ordine pubblico, Tav in testa, potrebbe produrre seri effetti negativi sull'efficienza operativa". E' l'allarme lanciato dal segretario del Siulp di Torino, Eugenio Bravo. "Sappiamo perfettamente - continua Bravo -, il grande impegno del signor capo della polizia per rimpinguare gli organici della Polizia di Stato, falcidiati da una irresponsabile scelta politica portata avanti negli ultimi decenni. Sappiamo altresì, le grandi difficoltà dei Questori che devono rispondere alle esigenze dei servizi di polizia, con organici spesso numericamente inadeguati. Ma contare solo sulla disponibilità e il sacrificio dei sempre meno poliziotti, oltre ad essere improponibile sarebbe controproducente. A questo si deve aggiungere la criticità e il pericolo diffuso dal coronavirus che ha costretto inesorabilmente a rinviare sine die tutte le fasi concorsuali per l'accesso in polizia di giovani cittadini". "Se non si metterà in atto una lungimirante strategia in grado di far fronte a queste càenze, la condizione lavorativa dei poliziotti, in particolare della metropolitana torinese, diventera' insostenibile", conclude il segretario del Siulp, dicendosi fiducioso che "la responsabilità e la competenza dell'apparato ministeriale saprà rispondere a queste necessarie esigenze che il Siulp di Torino non può più sottacere nell'interesse della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori di polizia".