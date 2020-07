Insulti e gestacci, bagarre a Consiglio comunale in streaming

Rischia di finire in tribunale l'ultimo Consiglio comunale di Montanaro, Comune alle porte di Chivasso. Nel corso della seduta in streaming dell'altra sera, il consigliere di minoranza Arcangelo Gallon ha bollato il presidente del Consiglio, Antonio Pellegrino, come "esponente del partito fascista", se l'è presa con il consigliere della Lega Enrico Bettini, che ha votato contro a una sua mozione, e ha rivolto il dito medio all'assessore Michela Gallenca anche lei contraria alla mozione. Il presidente del Consiglio comunale sta valutando azioni legali.