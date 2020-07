Prodotti fitosanitari in agricoltura, 30 multe nel Cuneese

Controlli in 26 aziende agricole della provincia di Cuneo, di cui 21 con "comportamenti illeciti" che hanno portato a 30 multe per 35 mila euro di importo: è il bilancio di un mese di controlli dei carabinieri forestali sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura, con verifiche sui registri dei trattamenti. Risultato: registri non aggiornati o non compilati, dati mancanti e anche detenzione di agrofarmaci ad alta tossicità in modo non sicuro. In un caso è scattata anche la denuncia perché il trattamento sui filari di un'azienda era stato eseguito vicino a un asilo "senza le dovute distanze, precauzioni e preventive informazioni". I carabinieri hanno informato l'organismo piemontese che eroga i contributi pubblici in agricoltura (Arpea) "per la prevista decurtazione dei premi alle aziende agricole coinvolte".