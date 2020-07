Meteo: clima molto caldo e afoso

A Torino oggi, venerdì 31 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4415 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa. Piemonte: il campo anticiclonico si rinforza ulteriormente determinando una giornata soleggiata e molto calda ovunque. Bassa la probabilità di fenomeni, al più isolati sui rilievi. Temperature in ulteriore rialzo con clima molto caldo e afoso e punte di oltre 35°C in pianura. In Liguria mare quasi calmo o poco mosso.