Maltempo: Alessandria, sopralluogo sindaco per danni

"Piazza Matteotti, a poca distanza dal centro, si presenta come dopo un bombardamento". E' il commento, ad Alessandria, dopo il sopralluogo di sindaco e assessori in città in seguito all'ondata di maltempo della scorsa notte. La protezione civile ha dislocato una cinquantina di unità, divise in cinque squadre, per la bonifica del tratto di tangenziale. In via San Giovanni Bosco una pianta si è abbattuta su un'auto: la donna che si trovava nella vettura è stata portata in ospedale in stato di choc. E' stato parzialmente scoperchiato il tetto dell'ospedale infantile. La croce sulla facciata della chiesa San Giuseppe Artigiano (Salesiani) è caduta. Al lavoro, oltre a questura e vigili del fuoco, anche i volontari di Comunità San Benedetto al porto, Casa di Quartiere, Ristorazione Sociale, Drop-In e Caritas.

Nel Tortonese molti rami e qualche albero caduti e pericolanti. A Valenza segnalate dal vicesindaco Luca Ballerini cadute di alberi senza danni rilevanti. Alberi caduti anche nella vicina San Salvatore Monferrato: in piazza, nella zona del cimitero, in località Valparolo e sulla Provinciale verso Valenza. Due grossi rami caduti anche a Montecastello, tra Alessandria e Valenza, dove per precauzione è stato chiuso il parchetto giochi. Segnalato dal Comune un guasto alla linea elettrica dell'intera zona. A Casale Monferrato messa in sicurezza dai vigili del fuoco l'area tra i cortili interni del condominio e la strada di Cantone Chiesa in frazione Popolo per un grosso albero caduto. A Novi Ligure divelto un tetto, precipitato in via Garibaldi; piante danneggiate e sradicate nelle vie Gavi e San Marziano, in Strada Molino di sotto, piazza 11 Settembre.