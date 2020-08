Migranti: incontro in prefettura a Torino,nessun nuovo invio

Non sono previsti futuri invii di altri migranti in Piemonte. Lo riferisce l'assessore regionale alla Sicurezza e all'Immigrazione, Fabrizio Ricca, che questa mattina ha incontrato il prefetto di Torino, Claudio Palomba. Tema centrale dell'incontro in prefettura era appunto il monitoraggio della situazione relativa all'assegnazione di immigrati recentemente sbarcati in Sicilia. Nei giorni scorsi la Regione Piemonte si era detta contraria all'invio di altri immigrati. "Diciamo basta, il Piemonte non può garantire oltre queste forme di accoglienza", aveva detto nei giorni scorsi il governatore Alberto Cirio, che in una lettera al ministro Lamorgese ha scritto di "non voler procedere a ulteriori invii", perché, aveva aggiunto, "metterebbero fortemente a rischio la tenuta e la sicurezza del nostro sistema sanitario e sociale".