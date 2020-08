Coronavirus: Preioni (Lega), si faccia luce anche su Governo

La Lega chiede che il gruppo di lavoro sul Covid in Piemonte faccia luce "sulle competenze del Governo nella gestione dell'emergenza e sullo stato dell'arte della Sanità prima e durante la pandemia". "Il nostro gruppo - spiegano i consiglieri leghisti - ha formulato richieste fondamentali e propedeutiche allo svolgimento dei lavori del gruppo sul Covid: acquisire un dossier completo sui Dpcm in tema di emergenza sanitaria, tutti gli atti della Protezione Civile sugli approvvigionamenti, e tutte le direttive del ministero della Sanità e dall'Oms. Poi serviranno pareri di giuristi in grado di spiegare quali competenze erano in capo alle Regioni e quali in capo allo Stato, all'interno di un quadro emergenziale". "Ferme restando le competenze perimetrate nella Costituzione - dice Federico Perugini, vicepresidente della Commissione Legalità - lo stato di emergenza ha introdotto un quadro straordinario e inedito per il quale e' necessario conoscere tutti gli atti del Governo, della Protezione Civile, e le direttive del ministero della Salute e dell'Oms. Le nostre richieste gettano le basi per un lavoro serio, utile per affrontare un'eventuale seconda ondata". "Un elemento non trascurabile - aggiunge Mauro Fava, presidente della II Commissione - è la situazione ereditata dal passato. Vorremmo conoscere quali fossero i livelli di approvvigionamento, come è cambiato negli anni il numero dei posti in terapia intensiva, quanti fossero i laboratori di analisi".