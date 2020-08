Carceri: Radicali a consiglieri Regione, visite a Ferragosto

L'associazione Marco Pannella di Torino, in sostegno all'iniziativa promossa dal Partito Radicale sul Ferragosto in carcere, ha scritto ai consiglieri regionali del Piemonte affinché organizzino le proprie visite nelle carceri del Piemonte il giorno di Ferragosto. "L'amministrazione penitenziaria - si legge nella lettera - ha autorizzato il Partito Radicale a visitare solo cinque carceri italiane con al massimo due suoi rappresentanti per visita. Purtroppo tra questi non vi sono carceri del Piemonte. Anche alla luce di quanto avvenuto nel carcere di Torino, riteniamo sempre più urgente che coloro che hanno la possibilità di visitare le carceri si mobilitino per tenere accesi i riflettori sulle condizioni umane della popolazione detenuta e sulla difficile situazione di coloro che lavorano all'interno delle strutture detentive". Gli esponenti dei Radicali hanno dato la loro disponibilità a essere presenti con proprie delegazioni.