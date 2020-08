Fase 3: Asl To3 recupera vaccini sospesi, al via campagna

Per recuperare le vaccinazioni per gli adolescenti sospese durante la fase acuta dell'emergenza Covid, l'Asl To3 ha deciso di organizzare una campagna vaccinale straordinaria tra la fine di agosto e novembre. Saranno chiamati - spiega una nota - 10.032 ragazzi dagli 11 ai 16 anni di età, in 4 sedi dell'Asl e in 4 sedi dislocate sul territorio che sono state scelte dove vi era la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali ad offrire strutture in grado di garantire standard di sicurezza. La campagna non riguarda i bambini da 0 a 6 anni, già convocati negli ambulatori vaccinali pediatrici che hanno ripreso l'attività nei mesi scorsi. I vaccini offerti sono quelli previsti secondo il calendario ministeriale: l'anti-papillomavirus per i nati nel 2008 e 2009, maschi e femmine; il richiamo della vaccinazione difterite, tetano, pertosse, poliomielite e anti-meningococco quadrivalente, per i nati nel 2004 e 2005. Il richiamo difterite, tetano, pertosse e poliomielite è obbligatorio, mentre le vaccinazioni anti-papillomavirus e anti-meningococco sono raccomandate. Tutte le vaccinazioni sono gratuite.