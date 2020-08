La(ri)volta

Sebbene pochi credano che abbia reali possibilità di strappare la nomination a sindaco di Torino per il centrosinistra, le iniziali mosse di Enzo Lavolta vengono seguite con particolare attenzione e qualche fastidio soprattutto dalla sinistra interna del Pd. “Beautiful”, come è stato perfidamente soprannominato per quella civetteria che mostra nella cura della sua immagine, pare abbia deciso di muoversi senza attendere il placet dei capi corrente che, infatti, in privato, manifestano una certa insofferenza. Andrea Giorgis e Anna Rossomando starebbero valutando una rosa di nomi dalla quale pescare il candidato di bandiera. E in quella rosa non compare Lavolta.