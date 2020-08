Cadde su autobus a Torino, 80enne muore dopo un mese d'agonia

E' morta dopo che un mese fa aveva battuto la testa cadendo su un autobus della Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale. Carmela Verrecchia, 80 anni, si è spenta all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dov'era ricoverata dal 27 giugno per le lesioni riportate a bordo dell'autobus della linea 11. Da quell'incidente non si è più ripresa e oggi figlie e i nipoti, attraverso i loro legali, diffidano il Gruppo Torinese Trasporti, per quanto accaduto. "Il conducente del mezzo - si legge nella diffida - senza nemmeno accertarsi che tutti fossero seduti come previsto dalle norme Covid, procedeva a velocità sostenuta, per poi frenare improvvisamente". "Purtroppo - spiegano all'Ansa gli avvocati Gino Michele, Domenico Arnone e Paolo Andreone - non è la prima volta che ci troviamo dinnanzi a vicende analoghe e come sempre l'auspicio principale è che l'azione promossa dagli eredi possa essere d'esempio. Per questo chiederemo una condanna esemplare".