Maltempo: Regione chiederà stato emergenza per Alessandria

La Regione Piemonte chiederà lo stato di emergenza per le forti piogge che hanno colpito Alessandria nel fine settimana. Lo ha annunciato oggi nell'Aula del Consiglio regionale l'assessore Andrea Tronzano, comunicando notizie in arrivo dall'assessore Marco Gabusi, che ieri ha fatto un sopralluogo nelle aree interessate. "La Regione chiederà lo Stato di emergenza - ha detto Tronzano - in quanto anche l'Arpa ha sottolineato come l'evento di ieri sia stato eccezionale, oltre misura”. “Il territorio interessato - ha chiarito - non e' solo quello di Alessandria, ma riguarda anche Tortona, Moncalvo e in parte Asti".