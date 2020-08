Icardi, prevenzione e abbattimento liste per sanità migliore

Prevenzione, rete territoriale nel rapporto con gli ospedali, sanità digitale e telemedicina, modello diffuso di medicina d'iniziativa, svecchiamento delle procedure di investimento, campagne su vaccinazione e corretti stili di vita, recupero delle liste d'attesa accumulatesi a causa del Covid: sono i principali temi affrontati dall'assessore alla Sanità del Piemonte e coordinatore della Commissione Salute, Luigi Icardi, intervenuto alla tavola rotonda sul Welfare promossa dalla Conferenza delle Regioni oggi a Roma, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni delle Regioni. Icardi ha sottolineato che il rapporto fra territorio e ospedale va definito nella necessaria collaborazione fra il Ministero e le Regioni, evidenziando l'importanza della prevenzione. Ha richiamato la necessità di semplificare enormemente le modalità per fare gli investimenti, realizzando opere che potrebbero beneficiare anche dei fondi europei. E ha ribadito la richiesta di "un innesto di risorse nazionali per consentire di intervenire efficacemente sulle liste d'attesa accumulatesi nel periodo di pandemia, per evitare di lasciare una traccia di mancata assistenza e nuova cronicità ingenerata nella popolazione".