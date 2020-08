Torino: sicurezza e mobilità, installate 360 nuove telecamere

Dopo 20 anni a Torino verranno installate nuove telecamere di sicurezza. Lo prevede il progetto Argo, nuovo impianto integrato per la video sorveglianza diffusa, per la sicurezza urbana. Con l'approvazione questa mattina della delibera di giunta, sono stati stanziati 800 mila euro per l'acquisto di l'installazione di 360 telecamere e altre 700 mila euro sono stati chiesti a Roma per un secondo lotto. "Non stiamo solo parlando di una acquisto di telecamere - spiega la sindaca Chiara Appendino presentando il progetto - ma di un sistema integrato. La sicurezza urbana è un diritto del cittadino. Quando si parla di sicurezza si deve parlare di riqualificazione, affiancare gli interventi già fatti con la videosorveglianza". Argo prevede la creazione di un vero e proprio "ecosistema" tecnologico ibrido basato su strutture periferiche e cloud che consentirà un'unica regia per il controllo e la gestione di sicurezza e mobilità in ambito urbano e per i grandi eventi. Attraverso la gestione in tempo reale dei dati sarà possibile decidere come e dove intervenire. Delle 360 telecamere l'80% saranno fisse il 20% mobile. "Per aver un territorio più vivo i residenti e i commercianti devono percepire la sicurezza - sottolinea il vicesindaco Sonia Schellino - quindi più controllo per la restituzione ai cittadini del territorio. La percezione della sicurezza è più importante della sicurezza". Le telecamere verranno installate entro il 2021, 123 siti monitorati, 600 punti di ripresa: "Oggi a Torino sono 107 le telecamere, quindi l'integrazione sarà notevole - sottolinea il comandante della polizia municipale Emiliano Bezzon - anche per quanto la tecnologia c'e' un salto di qualità rispetto al passato".