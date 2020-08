Coronavirus: Piemonte, 1 decesso e 8 nuovi contagi

Un decesso di una persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. In totale ora i deceduti in Piemonte per Covid sono 4132. Rispetto a ieri i contagi sono 8 in più. Di questi 5 sono asintomatici ed i casi importati sono 2 su 8. In totale le persone risultate positive al Covid-19 sono 31.719. Sono, invece, 16 in più di ieri, per un totale di 26.152, i pazienti virologicamente guariti, mentre altri 637 sono "in via di guarigione". I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+1 rispetto a ieri) e quelli non in terapia intensiva sono 95 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 691 I tamponi diagnostici finora processati sono 508.134, di cui 278.773 risultati negativi.