Fase 3: lunedì riapre a Nizza il Punto di primo intervento

Riapre lunedì, con orario diurno dalle ore 8 alle 20 sette giorni su sette, il Punto di primo intervento di Nizza Monferrato (Asti), chiuso il 20 marzo scorso per l'emergenza Coronavirus. Lo rende noto il commissario dell'Asl di Asti, Giovanni Messori Ioli. La struttura, chiusa dalla Regione per riorganizzare il sistema e liberare i professionisti medici durante la pandemia, torna operativa con un doppio percorso: uno riservato ai pazienti ordinari e l'altro ai sospetti casi Covid. "Una tenda esterna per il triage servirà a questo scopo - afferma il commissario -, per evitare contagi all'interno del presidio, dove ci sono anche un hospice e pazienti sensibili". Previsto l'arrivo di cinque nuovi medici e nuovi infermieri. "Abbiamo attivato anche un servizio aggiuntivo con la Croce verde di Nizza - prosegue - che si occupa del trasporto di eventuali pazienti sospetti per l'effettuazione di esami di secondo livello all'ospedale di Asti".