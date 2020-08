Meteo: bel tempo con sole splendente

A Torino oggi, giovedì 6 agosto, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4498m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: anticiclone che va ulteriormente a rinforzarsi ad ovest dell'Italia, garantendo correnti stabili settentrionali sulle regioni di nord-ovest. Bella giornata di Sole ovunque, con cieli limpidi e aria fresca all'alba. Di giorno valori termici sui 30°C, senza afa. Venti deboli. In Liguria mare poco mosso.