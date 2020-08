Sequestrati manufatti d'avorio e di corallo, due denunce

La guardia di finanza di Torino ha denunciato una coppia di imprenditori, due trentenni di origini cinesi, e ha sequestrato una ventina di manufatti ricavati dalle zanne d'elefante e dal corallo rosso destinati al mercato clandestino. Le fiamme gialle, nel corso di una perquisizione di un appartamento di corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera di Milano, hanno rinvenuto in alcune teche gli oggetti di alto pregio, in avorio e in corallo, appartenenti a specie protette e in via di estinzione. Una parte dei manufatti era corredata del cartellino con il prezzo indicato, pronti ad essere venduti.