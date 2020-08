Coronavirus: Furia (Pd) "ripensare Rsa, Regione insufficiente"

Qualcosa, durante l'emergenza Coronavirus, è andato storto e i problemi si sono verificati in particolare nelle case di riposo. Lo sostiene il segretario piemontese del Pd, Paolo Furia, secondo cui occorre "ripensare le Rsa, evitando che diventino piccoli ospedali di serie B ed evolvano in comunità curanti, integrate da una parte con la sanità ospedaliera e dall'altra con i servizi domiciliari". "Ad oggi le risposte che la Regione sta dando al sistema delle Rsa, nell'interesse dei pazienti e dei lavoratori, sono insufficienti e inadeguate - sostiene Furia in una nota -. Occorre per l'autunno un piano di copertura tamponi nei luoghi a più alto rischio, tra cui sicuramente figurano le Rsa, un'interazione positiva tra servizi che le Rsa possono offrire e i servizi domiciliari che consentono a chi può di non farsi ricoverare, un piano per sostenere le Rsa nelle ingenti perdite cui sono andate incontro e che rischiano di lasciare a casa, nei prossimi mesi, molti dipendenti". Il Pd - conclude Furia - "ascolta i riferimenti delle case di riposo e della medicina territoriale ed è disponibile a collaborare con la Giunta Regionale per trovare le soluzioni migliori affinché non si ripetano le circostanze sfortunate della scorsa primavera. La salute prima di tutto".