Torino: blackout da tredici ore, 600 utenze al buio

Dalle 20 di ieri sera circa 600 utenze di Torino sono al buio per un blackout causato da un guasto a tre cabine elettriche. La zona coinvolta è quella centrale di corso Vinzaglio (dove ha sede la questura) e corso Duca degli Abruzzi. Da Iren fanno sapere che il problema dovrebbe essere risolto in mattinata, con l'intervento dei tecnici specializzati. Forti disagi per alcuni esercizi commerciali presenti nell'area coinvolta, fra cui numerosi bar e negozi di alimentari.