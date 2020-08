Fase 3: Campus è diffuso, a Torino aule studio all'aperto

Dal 10 agosto al 30 settembre la Città di Torino ed Edisu Piemonte lanciano le aule studio all'aperto. Si tratta di una sperimentazione che porterà nel capoluogo piemontese più di 900 posti disponibili per gli studenti che potranno studiare in sicurezza in 7 punti verdi diffusi da nord a sud sul territorio cittadino. L'idea del Campus Diffuso nasce su un modello anglosassone dove spazi didattici per lo studio, il tempo libero, sono integrati al tessuto urbano. "Lo studio è un’attività complessa che non è fatta solo di applicazione didattica - ricorda il Rettore, Stefano Geuna -. È anche esperienza e socialità. Per questo è essenziale che, anche in tempi di pandemia, le studentesse e gli studenti possano disporre di luoghi nei quali vivere in modo pieno la loro esperienza di formazione". "Oggi compiamo un significativo passo avanti verso l'integrazione sempre più stretta tra Torino e i suoi atenei. Verso Torino Città Universitaria", conclude il rettore. Per l'assessore comunale alle politiche giovanili Marco Giusta "il progetto Campus Diffuso mira a irrobustire le radici di una città universitaria coinvolgendo gli spazi di aggregazione dei e delle giovani. E siamo davvero felici di offrire ai giovani di questa città degli spazi sicuri di incontro, socialità, cultura e svago". "Il Campus diffuso è una sperimentazione unica in Italia - aggiunge Alessandro Sciretti, presidente Edisu, Ente per il diritto allo studio universitario - mette al centro la formazione, la cultura e la comunità di quartiere. Si proietta verso una visione innovativa del diritto allo studio, risultato dell'esperienza Covid, da cui trarre insegnamento e modelli positivi di azione". Torino si conferma dunque sempre più città universitaria. Una città che ospita una comunità che conta più di 100 mila persone, tra studenti, docenti e ricercatori e che rappresenta più del 10% dei suoi abitanti.