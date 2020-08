Fase 3: lavoratori spettacolo, Regione si impegna sul bonus

Si è chiuso con un impegno formale da parte della Regione Piemonte, in particolare delle assessore alla Cultura e al Lavoro, Vittoria Poggio ed Elena Chiorino, a presentare il 2 settembre una piattaforma per il sostegno al reddito di lavoratori dello spettacolo, il quarto incontro di oggi in Regione con i rappresentanti dei Lavoratori e Lavoratrici dello Spettacolo Piemonte. "Dopo mesi di battaglie abbiamo ottenuto un risultato. La Regione ha convenuto sull'urgenza di trovare una soluzione per noi operatori dello spettacolo fermi da febbraio, giacché l'annunciata ripresa dal 15 giugno ha interessato il 15-20% del settore - spiega Elio Balbo, a nome dell'associazione -. Ci attendiamo il varo di un bonus, di uno strumento di supporto che ricalchi quello già approvato in Veneto ottenuto dai colleghi di quella regione". Un impegno importante di erogazione diretta del bonus, secondo Balbo, che ricorda come "l'Inps, dopo aver rifiutato centinaia di nostri ricorsi a livello nazionale, dovrà ora stilare con la Regione un protocollo di intesa per rendere possibile i sussidi. Il 2 settembre - conclude - saremo sotto la Regione per accompagnare e valutare questo importante passo avanti".